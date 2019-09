Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Ein 28-jähriger Autofahrer hatte das kleine Motorrad beim Abbiegen in Landsberg am Lech zu spät gesehen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Jugendliche starb am Mittwochabend noch an der Unfallstelle, der Autofahrer wurde leicht verletzt.