16-Jähriger stirbt bei Mopedunfall

Ein 16-jähriger Schüler ist mit seinem Moped bei Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) tödlich verunglückt. Der Jugendliche aus Aichach kam in der Nacht zum Freitag von der Fahrbahn ab und stieß erst gegen eine Mülltonne, wie die Polizei mitteilte. Dann prallte er gegen eine Hauswand. Obwohl er einen Helm trug, verletzte er sich dabei so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Ein Gutachter sollte die genaue Unfallursache klären. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.