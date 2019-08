16-Jähriger fährt betrunken in Polizeikontrolle

Betrunken am Steuer ist ein 16-Jähriger in eine Polizeikontrolle in Memmingen geraten. Die Polizei zeigt ihn nun nach Angaben vom Freitag wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung an. Beamte hatten den Jugendlichen in der Nacht zum Freitag kontrolliert und dabei Alkoholgeruch bemerkt. Ein Atemtest ergab mehr als 0,5 Promille. Einen Führerschein hatte der 16-Jährige logischerweise nicht dabei. Das Auto war laut Mitteilung auf den Vater zugelassen.

