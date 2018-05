16 000 Stunden Stau: Rinderspacher fordert Abhilfe

Von Schwäbische Zeitung

Zuversichtlich und selbstbewusst, so tritt Harald Marquardt auf. Und genau so will der 57-Jährige Marquardt-Chef den Autozulieferer aus Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) auch auf die Unwägbarkeiten der Zukunft vorbereiten. Benjamin Wagener und Andreas Knoch haben den Familienunternehmer am Stammsitz getroffen und ihn nach diesen Herausforderungen gefragt – und dabei auch viel über unverschämte Gewerkschaften gehört.

Herr Marquardt, Sie bauen Schalter für Bohrmaschinen und für Autos.