150 Jahre DAV: Hauptversammlung und Klima-Euro

Der Deutsche Alpenverein (DAV) kommt heute zu seiner Jubiläums-Hauptversammlung zusammen. Zum 150-jährigen Bestehen des weltgrößten Bergsportverbands werden am Gründungsort München rund Tausend Gäste erwartet. Sprechen werden unter anderem Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und DAV-Präsident Josef Klenner. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, selbst bergbegeistert und DAV-Mitglied, ist eine Video-Botschaft angekündigt. Am Abend soll der im Grünton des DAV-Logos angestrahlte Fernsehturm ein „grünes Ausrufezeichen“ setzen - für den Klimaschutz.

Über mehr Nachhaltigkeit wollen am Samstag rund 750 Delegierte bei ihrer Arbeitstagung diskutieren. Der Verband will eine Klima-Resolution verabschieden. Dazu liegt auch ein Antrag zur Einrichtung eines Klimabeitrages vor. Demnach würde ab 2021 pro Vollmitglied jährlich ein Euro in einen Topf fließen, aus dem der DAV Klimaschutzprojekte in den Sektionen, Landesverbänden und im Bundesverband finanziert.

Zudem steht die Verabschiedung der neuen Mehrjahresplanung 2020 bis 2023 an. Die Delegierten wollen dabei die Weichen für die weitere Entwicklung des Verbandes stellen. Neben dem Umweltschutz ist Digitalisierung dabei ein wichtiges Thema.

