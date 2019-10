150 000 Euro Schaden bei Brand in Oberbayern

Ein Brand hat in einem Wohn- und Geschäftshaus in Oberbayern einen Schaden in Höhe von rund 150 000 Euro verursacht. Das Feuer brach im Dachstuhl aus und beschädigte das Haus in Inning am Ammersee (Landkreis Starnberg) stark, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die sechs Bewohner blieben unverletzt. Die Ursache für den Brand am Freitagabend war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei prüft einen möglichen Zusammenhang zu Schweißarbeiten, die am Nachmittag in einem benachbarten Anbau durchgeführt worden waren.