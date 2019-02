15 Tonnen Gülle auf Straße verschüttet

Schmierige Angelegenheit: Bei einem Unfall in Oberbayern sind 15 Tonnen Gülle auf eine Straße gelaufen. Ein 38-Jähriger sei am Freitag mit einem Traktor auf der B304 bei Grafing (Landkreis Ebersberg) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Beim Anfahren an einer Ampel sei der Anhänger des Fahrzeugs umgekippt. „Wahrscheinlich hat der Fahrer zu stark eingelenkt“, sagte ein Sprecher. Der Angestellte einer Bio-Gasanlage in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim) blieb unverletzt.