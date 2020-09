15-Jähriger von S-Bahn erfasst: Tödlich verletzt

Ein 15-Jähriger ist von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge habe in der Nähe des S-Bahnhofs Ottobrunn die Gleise überquert, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Mit Freunden hatte sich der 15-Jährige am Freitag in der Nähe der Gleise aufgehalten und entfernte sich nach Angaben der Polizei von der Gruppe um seinen Notdurft zu verrichten. Trotz einer Notbremsung konnte der S-Bahnfahrer den Unfall nicht verhindern. Die Versuche der Einsatzkräfte den Jungen zu reanimieren, blieben erfolglos. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Freunde und Zeugen. Der S-Bahnhof Ottobrunn war für drei Stunden gesperrt.