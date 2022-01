15-Jähriger gibt Schuss mit Schreckschusspistole ab

Einen Jugendlichen in Unterfranken erwartet eine Anzeige, nachdem er einen Schuss mit einer Schreckschusspistole abgegeben hat. Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatte der 15-Jährige am Freitag mit mehreren anderen Jugendlichen in Bad Kissingen mit einer Schreckschusspistole hantiert und dabei geschossen.

Die Polizei startete daraufhin eine Fahndung und konnte den 15-Jährigen finden. Nachdem dieser das Versteck der Waffe angegeben hatte, wurde die Pistole in einem Gebüsch gefunden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

