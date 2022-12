15-Jähriger bedroht Polizisten mit Spielzeugwaffe

In Mittelfranken hat ein Jugendlicher zwei Polizisten mit einer Spielzeugwaffe bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 15-Jährige am Mittwoch in Ansbach zur Beifahrertür eines Polizeiwagens gegangen und hatte mit der Pistole auf die Beamten gezielt. Der Polizist auf dem Beifahrersitz öffnete die Autotür und entriss dem Jugendlichen die Waffe. Erst dann fiel auf, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge äußerte sich der 15-Jährige nicht zum Hintergrund seines Handelns. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:221222-99-991906/2