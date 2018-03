15-Jähriger kracht mit Auto der Mutter in Supermarkt-Fassade

Ein 15-Jähriger hat in Dinkelsbühl mit dem Auto seiner Mutter eine Spritztour gemacht und ist dabei in die Fassade eines Supermarktes gekracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollte der Jugendliche am Vorabend nur den Geldbeutel seiner Mutter aus dem Wagen holen. Doch er nutzte die Gelegenheit und fuhr über den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen die Hauswand. Danach fuhr er vom Unfallort weg, die Polizei konnte ihn jedoch in wenigen hundert Metern Entfernung aufgreifen. Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und wegen Fahrerflucht verantworten. Am Auto seiner Mutter entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, die Höhe des Gebäudeschadens war zunächst unklar.