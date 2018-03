15-Jährige verunglücken mit gestohlenem Auto

Mit einem gestohlenen Wagen haben zwei 15-Jährige in Oberfranken in der Nacht zum Sonntag einen Unfall gebaut. Der Beifahrer griff nach Polizeiangaben ins Lenkrad, weil ihm sein Freund auf der illegalen Spritztour zu schnell unterwegs war. Auf schneeglatter Straße schleuderte das Auto in Eckersdorf (Landkreis Bayreuth) eine Böschung hinunter. Die Jugendlichen, die sich am Steuer abwechselten, waren von einer Party aufgebrochen. Den Schlüssel hatten sie dem schlafenden Besitzer weggenommen - er hatte ihn unter einem Kopfkissen versteckt. Die Polizei stellte beim Alkoholtest 1,6 Promille sowie 0,9 Promille bei den Fahrern fest.