1400 Bodycams für die bayerische Polizei

Dezent angebracht sind sie nicht, die Kameras, die Fußgänger filmen, die in Schanghai vor der größten Starbucks-Filiale der Welt die Straße überqueren. Von Ampeln und Lichtmasten scannen sie täglich 24 Stunden Tausende Menschen, die vom Laden des Elektroautobauers Byton zum US-Café auf der anderen Seite wechseln. Und die Kreuzung in der Innenstadt der ostchinesischen Wirtschaftsmetropole ist keine Ausnahme: Jedes Jahr montiert China mehr Kameras an Straßen und Wegen, an U-Bahn-Aufgängen, in Kaufhäusern, Bahnhöfen und Flughäfen.