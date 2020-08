14 Jahre alte Radfahrerin mit knapp zwei Promille unterwegs

Mit knapp zwei Promille ist eine 14 Jahre alte Fahrradfahrerin in Friedberg (Kreis Aichach-Friedberg) gegen ein Auto gekracht. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten nahmen bei der Unfallaufnahme am Mittwochmorgen Alkoholgeruch im Atem der Jugendlichen wahr, sodass sie sie einem Alkoholtest unterzogen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Anschließend wurde das Mädchen ihren Eltern übergeben. Durch den Unfall ist ein Schaden von etwa 1700 Euro entstanden.