14-Jähriger verhindert Schlimmmeres: Brand in Oberfranken

Ein 14 Jahre alter Jugendlicher hat vermutlich Schlimmeres verhindert: In Glashütten (Landkreis Bayreuth) ist in der Nacht zum Montag eine Garage ausgebrannt. Der Jugendliche war aufgewacht und hatte den Brand in der ans Wohnhaus angebauten Garage bemerkt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er verständigte die Feuerwehr und weckte die anderen Bewohner, so dass sie das Anwesen rechtzeitig verlassen konnten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Bei dem Garagenbrand entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro, da die zwei dort abgestellten Autos komplett zerstört wurden. Unklar war zunächst, warum das Feuer ausgebrochen war - die Kripo ermittelt.