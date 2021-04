13-Jähriger klaut Omas Autoschlüssel und kracht in Haus

Ein 13-Jähriger hat den Autoschlüssel seiner Oma geklaut und ihren Wagen in ein Nachbarhaus gesteuert. Der Junge sei mit aufheulendem Motor rückwärts aus einer Einfahrt in Furth im Wald (Landkreis Cham) gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. „Das ging natürlich gründlich schief.“

Das Auto überquerte eine Straße, durchfuhr den Nachbarsgarten und stieß gegen das Haus. Der 13-Jährige wurde bei seinem Fahrversuch vom Donnerstagmittag leicht verletzt.

