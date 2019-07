13-Jähriger bei Angriff auf Flüchtlingsunterkunft verletzt

Bei einem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Neumarkt in der Oberpfalz ist ein 13 Jahre alter Bewohner durch einen Pflasterstein verletzt worden. Der Junge wurde am Bein getroffen, musste aber nicht von einem Arzt behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unbekannte hatten bei dem Vorfall am Sonntagmorgen mit Steinen mehrere Fenster des Gebäudes eingeworfen. Eines der Wurfgeschosse traf den 13-Jährigen, als er in seinem Bett schlief. Das Tatmotiv war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die Beamten suchen nach Zeugen. Der Schaden liegt bei etwa 600 Euro.