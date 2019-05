1:2: St. Pauli verpasst versöhnlichen Saisonabschluss

Der FC St. Pauli hat einen versöhnlichen Saison-Abschluss in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Trotz einer starken kämpferischen Leistung verloren die ersatzgeschwächten Hanseaten am Sonntag durch ein spätes Gegentor 1:2 (0:0) bei Greuther Fürth und rutschten in der Tabelle auf Platz neun ab. Das Tor von Dimitrios Diamantakos (54. Minute) war zu wenig für die Kiezkicker, denn Fabian Reese (52.) und Richard Magyar (90.+2) trafen zum Fürther Sieg. Die Gäste mussten vor 13 890 Zuschauern die Schlussphase nach der Gelb-Roten Karte für Brian Koglin in Unterzahl bestreiten (61.).

