1,2 Millionen Autofahrer: Niedrigere Versicherungen

In Bayern können mehr als eine Million Autofahrer auf niedrigere Beiträge bei Haftpflicht- und Kaskoversicherungen hoffen. In gleich 19 Zulassungsbezirken gelten künftig niedrigere Regionalklassen, die bei der Kfz-Versicherung berücksichtigt werden, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag mitteilte. 1,2 Millionen Autofahrer sind in diesen Bezirken registriert.

Die Regionalklassen spiegeln die Schadensbilanz der in den jeweiligen Bezirken zugelassenen Autos wider. „Grundsätzlich gilt: Je besser die Schadensbilanz und damit die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus“, schreibt der GDV.

Für die Autofahrer in den bayerischen Großstädten wird sich allerdings wenig ändern. Unter anderem München, Nürnberg, Augsburg und Fürth verharren bei der Haftpflichtversicherung wegen der hohen Schadensbilanz weiterhin in der höchsten Regionalklasse Zwölf. Um jeweils eine Stufe verbesserten sich Aschaffenburg (Land, 7), Bayreuth (Land, 4) und Cham (7). Das Berchtesgadener Land verbesserte sich gar um zwei Stufen und gehört nun zur Regionalklasse Sieben. Kronach gehört als einziger Zulassungsbezirk der niedrigsten Regionalklasse Eins an. Hier ist die Schadensbilanz am besten.