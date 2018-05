1000 Menschen demonstrieren gegen türkische Militäroffensive

Rund 1000 Menschen sind am Samstag in München zu einer Demonstration gegen die türkische Militäroffensive in Syrien auf die Straße gegangen. Die Demo habe um 16 Uhr auf dem Karlsplatz im Zentrum der Stadt begonnen und sollte am Abend auf dem Odeonsplatz enden, sagte ein Polizeisprecher. Zu Beginn der Demo hatte die Polizei noch von rund 200 Teilnehmern gesprochen. Die Kundgebung sei insgesamt ruhig verlaufen. Vereinzelt sind nach Angaben der Einsatzkräfte verfassungsfeindliche Symbole gezeigt worden.

Neben München sind auch in Nürnberg, Regensburg, Bamberg und Aschaffenburg Menschen aus Protest gegen die Militäraktionen der Türkei auf die Straße gegangen. In Nürnberg nahmen laut Polizei rund 600 Menschen an der Kundgebung teil, in Regensburg seien es 130, in Aschaffenburg 170 Teilnehmer gewesen.

Die türkische Armee geht seit rund zwei Wochen in Nordsyrien gegen die Kurdenmiliz YPG vor, die große Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze kontrolliert. Die Türkei bezeichnet die YPG als „Terroristen“ und sieht sie als verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei PKK an.