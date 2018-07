1000 kroatische Fans feiern Sieg gegen Russland in München

Etwa 1000 Menschen haben auf der Münchner Leopoldstraße den Sieg der kroatischen Nationalmannschaft gegen Russland bei der Fußball-WM gefeiert. Nach dem Abpfiff im Spiel gegen den WM-Gastgeber am Sonntagabend zogen die Fans mit Autokorsos und Jubelfeiern zum traditionellen Mittelpunkt Münchner Fußballfeste. Die Feierlichkeiten blieben Polizeiangaben zufolge friedlich. Auch in der Nürnberger Innenstadt versammelten sich den Beamten zufolge nach dem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen jubelnde Fans. Kroatien steht nun zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem WM-Halbfinale. Am Mittwoch trifft der Geheimfavorit auf England.