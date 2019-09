100 Menschen aus Münchner U-Bahn evakuiert

Kleine Ursache, große Wirkung: Rund 100 Personen sind am Montag aus einer U-Bahn in München evakuiert worden, nachdem der Fahrer der Bahn einen sogenannten Lichtbogen bemerkt hatte. Tatsächlich war während der Fahrt am mittleren Zugteil im Bereich des Stromabnehmers ein „Kleinbrand“ entstanden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Fahrer stoppte sofort den Zug. Unterstützt von den Einsatzkräften verließen die Fahrgäste etwa 150 Meter vom nächsten Bahnhof entfernt im Tunnel die U-Bahn. Anschließend wurden sie ins Freie gebracht. Am Brandherd fanden Stoßtrupps der Feuerwehr „nur noch einen kokelnden Gummibalg“ vor. Drei Personen erlitten leichte Rauchverletzungen. Die U-Bahn-Linie war für etwa drei Stunden gesperrt.