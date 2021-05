100 Jahre Mozartfest Würzburg eröffnet mit Steinmeier

Das Parken für Pendler, die mit dem Auto nach Tuttlingen fahren, wird Geld kosten, wenn die Verwaltung ab August – so der derzeitige Zeitplan – die Dauerparkplätze in der Innenstadt nach und nach kostenpflichtig umgestalten will. Diese Pläne haben auch die Firmen und Unternehmen in der Stadt hellhörig werden lassen. Einige sind an die Verwaltung herangetreten, weil sie sich eine Lösung für ihre Mitarbeiter wünschen.

Vier Euro sind zum Beispiel pro Tag für einen Stellplatz am Donauspitz vorgesehen.