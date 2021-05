100 Jahre Mozartfest eröffnet mit Steinmeier und Söder

Von Aalener Nachrichten

Im Ostalbkreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit fünf Werktagen unter 100, somit kann die sogenannte Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt werden. Das Robert-Koch-Institut hat am 27. Mai eine Sieben-Tage-Inzidenz von 65,6 für den Ostalbkreis festgestellt. Somit hat der Ostalbkreis den maßgeblichen Schwellenwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten. Es gelten ab Samstag, 29. Mai, die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, welche Öffnungsschritte in einem dreistufigen Modell vorsieht.