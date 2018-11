100 Jahre Frauenwahlrecht: DGB kritisiert Quote im Landtag

Der DGB fordert mehr Gleichberechtigung in Bayern. Die stellvertretende Vorsitzende des bayerischen Landesverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Verena Di Pasquale, kritisiert den geringen Frauenanteil im Maximilianeum. „Unter 205 Landtagsabgeordneten sind gerade einmal 55 Frauen. Das ist ein gleichstellungspolitischer Rückschritt“, erklärte die DGB-Funktionärin aus Anlass des hundertjährige Bestehens des Frauenwahlrechts in Deutschland am Montag.

„Von Gleichstellung, wie sie sowohl im Grundgesetz wie auch in der Bayerischen Verfassung verankert ist, ist Bayern noch weit entfernt“, meinte Di Pasquale. Auch in anderen Bereichen gehe der Freistaat nicht voran. In obersten Behörden wie Ministerien oder auch dem Rechnungshof sei nur etwa jede zehnte Führungsposition der ersten Ebene mit einer Frau besetzt.

Mitteilung der DGB Bayern