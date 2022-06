100 Jahre alte Marienstatue aus Kirche geklaut

Unbekannte haben eine etwa 100 Jahre alte Marienstatue aus einer Kirche in der Oberpfalz geklaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 75 Zentimeter große Holzstatue aus der Kirche St. Wenzeslaus in Schönsee (Landkreis Schwandorf) vermutlich aus der Befestigung an der Wand gerissen. Die handgeschnitzte Marienstatue ist demnach etwa 5.000 Euro wert. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist noch unklar. Nun ermittelt das Bayerische Landeskriminalamt und bittet um Zeugenhinweise.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-740246/3