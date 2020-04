Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei am späten Sonntagabend ausgebrochen, teilte die Polizei am Montag mit. Wie es zu dem Brand in der Tiefgarage kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.