100 000 Euro Schaden bei Brand von Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Schwaben ist ein Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro entstanden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt und kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Aus zunächst ungeklärten Gründen war der Dachstuhl des Hauses in Kaufbeuren in Brand geraten. Rund 20 Bewohner mussten den Angaben nach das Haus und das Nachbarhaus am Mittwochabend verlassen. Sie kamen in Ersatzunterkünften unter. Etwa 100 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren löschten den Brand.