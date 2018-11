100 000 Euro Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Bei einem Brand einer Lagerhalle in Erlangen ist ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte die Lagerhalle einer Firma für Umwelt- und Verfahrenstechnik am Dienstagabend komplett ab. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.

Mitteilung der Polizei