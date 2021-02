1. FC Nürnberg wieder mit Schäffler: Hack fehlt weiter

Stürmer Manuel Schäffler ist beim 1. FC Nürnberg für das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) wieder einsatzbereit. Der 32-Jährige musste nach einem Daumenbruch vor knapp zwei Wochen operiert werden und legte danach eine Zwangspause ein. Mittlerweile ist Schäffler wieder komplett im Training und mit einer Schiene am Daumen auch belastbar, wie Trainer Robert Klauß am Freitag sagte.

Offensivspieler Robin Hack wird dagegen wie schon beim ersten Sieg der Franken in diesem Fußball-Jahr in Darmstadt (2:1) wegen Problemen mit dem Sprunggelenk fehlen.

Auf der rechten Verteidigerposition ist „Club“-Coach Klauß zum Improvisieren gezwungen. Oliver Sorg fehlt wegen einer Roten Karte, Kapitän Enrico Valentini wegen einer Zerrung im Oberschenkel. Die defensivere Variante auf dem Posten ist Noel Knothe, eine offensivere wäre Tim Latteier.

