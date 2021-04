1. FC Nürnberg von Würzburgs Auswärtscoup nicht überrascht

Der jüngste Auswärtserfolg der Würzburger Kickers hat den 1. FC Nürnberg nicht verblüfft. „In der Liga ist es so eng beisammen, mich überraschen da Ergebnisse nicht mehr“, sagte Trainer Robert Klauß vor dem Gastspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen das Schlusslicht am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Die Würzburger hatten im Nachholspiel am Donnerstagabend bei Hannover 96 mit 2:1 gewonnen, nachdem sich die Niedersachsen in der Partie zuvor nach einem 0:3 gegen Aufstiegskandidat Hamburger SV noch ein 3:3 erkämpft hatten. „Die Würzburger Mannschaft macht auf mich einen sehr lebendigen Eindruck, sie glauben an sich“, meinte Klauß.

Der „Club“-Coach kann gegen die Kickers mit Mittelfeldspieler Johannes Geis planen, der vor einer Woche beim 2:1 gegen den SC Paderborn mit einer leichten Zerrung im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. Fabian Nürnberger erlitt in der Partie einen kleinen Faserriss im Adduktorenbereich. Der Mittelfeldspieler habe noch „leichte Probleme“, sagte Klauß. Ein Einsatz entscheide sich beim Abschlusstraining. Außenverteidiger Oliver Sorg fehlt wahrscheinlich wegen Rückenproblemen.

© dpa-infocom, dpa:210409-99-142095/2

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Zweitliga-Statistiken Nürnberg

FCN-Kader

Zweitliga-Rekordmarken