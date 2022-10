1. FC Nürnberg verpflichtet Weinzierl als neuen Trainer

über mindestens 45 Minuten fand der „Club“ quasi nicht statt. Die Mannschaft wirkte orientierungslos, planlos, hilflos. Weinzierl soll ihr wieder Struktur geben.

Der Straubinger gilt als erfahrener Trainer. Erst führte er Jahn Regensburg in die Zweitklassigkeit, dann etablierte der Niederbayer den FC Augsburg in der Bundesliga. Nach einem Engagement beim FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart kehrte der 47-Jährige 2021 zum FCA zurück. Nach erheblichen Differenzen mit Manager Stefan Reuter verkündete Weinzierl am letzten Spieltag der vergangenen Saison live im Fernsehen seinen Abschied.

Am Sonntag wartet auf den Fußballlehrer die erste Kraftprobe mit seinem neuen Verein. Dann empfangen die Nürnberger zu Hause Holstein Kiel.

