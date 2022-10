1. FC Nürnberg verlängert Vertrag mit Sportvorstand Hecking

Dieter Hecking bleibt Sportvorstand des 1. FC Nürnberg. Der frühere Pokalsieger-Coach des VfL Wolfsburg und der Aufsichtsrat des fränkischen Fußball-Zweitligisten haben sich nach längeren Verhandlungen auf einen neuen Vertrag geeinigt. Dies teilte der „Club“ am Donnerstag mit. Hecking (58) war früher selber Trainer des 1. FC Nürnberg, seit Sommer 2020 ist er Sportvorstand. Sein Vertrag war ursprünglich bis Ende Juni 2023 datiert. Zur Laufzeit des neuen Arbeitsverhältnisses machte der Verein keine Angaben.

„Ich habe mir bewusst die Zeit genommen, um abzuwägen, wie meine persönliche Zukunft aussehen soll. Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich beim 1. FC Nürnberg und in der aktuellen Funktion genau richtig aufgehoben bin. Ich habe die Entscheidung aus voller Überzeugung und mit dem größten Respekt gegenüber der Aufgabe getroffen“, erläuterte Hecking, der sich auch wegen seiner privaten Situation Bedenkzeit genommen hatte. Seine Frau lebt weiter in der Nähe von Hannover.

„In den zurückliegenden gut zwei Jahren war meine Arbeit bestimmt nicht fehlerfrei. Wir haben aber viele für den Verein wichtige und zukunftsgerichtete Maßnahmen auf den Weg gebracht“, räumte Hecking auch eigene Versäumnisse ein. Nach dem Trainerwechsel von Robert Klauß zu Markus Weinzierl ist der „Club“ aktuell nur Tabellen-16.

„Trotz der aktuell unbefriedigenden Tabellensituation sehen wir grundsätzlich eine positive Entwicklung im sportlichen Bereich. Wir sind der festen Überzeugung, dass Dieter Hecking dort sowohl in der Kaderzusammenstellung als auch in der Mitarbeiterführung und der strukturellen Organisation positive Wirkung erzeugt hat. Dies soll fortgesetzt und in den Ergebnissen und in Erfolgen sichtbar werden“, sagte Aufsichtsratschef Thomas Grethlein.

