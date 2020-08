1. FC Nürnberg stellt neuen Trainer Klauß vor

Der 1. FC Nürnberg stellt heute seinen neuen Trainer Robert Klauß vor. Der 35 Jahre Fußball-Lehrer war zuletzt Co-Trainer unter Julian Nagelsmann bei RB Leipzig. Klauß soll den fränkischen Fußball-Zweitligisten nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison wieder nach oben führen. „Robert ist ein mutiger Trainer mit frischen und innovativen Methoden“, lobte Sportvorstand Dieter Hecking den neuen Coach, der sich bei einer Video-Pressekonferenz vorstellt. Trainingsstart beim „Club“ ist am Donnerstag. Insgesamt plant der Verein in der Vorbereitung fünf Testpartien und Ende August ein einwöchiges Trainingslager.

