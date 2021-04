1. FC Nürnberg mit Joker Hack nach Aue: Bangen um Schäffler

Der 1. FC Nürnberg kann im Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue wieder mit U21-Nationalspieler Robin Hack antreten. Den 22 Jahre alten Offensivakteur plant Trainer Robert Klauß an diesem Dienstag (18.30 Uhr) im Erzgebirgsstadion aber zunächst als Joker ein. „Nach sechs Wochen Pause direkt Startelf macht wenig Sinn“, sagte Klauß am Montag. Hack befindet sich nach einem Bänderriss am Sprunggelenk wieder voll im Mannschaftstraining.

Bangen muss der „Club“ derweil um den Einsatz des angeschlagenen Mittelstürmers Manuel Schäffler. Der erfolgreichste Saisonschütze (10 Tore) hatte im Training einen Schlag aufs Knie abbekommen. „Da schauen wir, ob es reicht“, sagte Klauß.

Innenverteidiger Lukas Mühl hat eine kleine Verletzung auskuriert und steht wieder zur Verfügung. Außenverteidiger Oliver Sorg fällt neben einigen Langzeitverletzten mit Rückenproblemen aus. Klauß will in Aue mit „schnellem, dynamischen, aggressiven Fußball“ punkten.

