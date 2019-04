1. FC Nürnberg will in Leverkusen „mutigen Auftritt“ zeigen

Der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg will auch im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine couragierte Leistung zeigen. „Ich möchte eine mutige Mannschaft haben, einen mutigen Auftritt haben“, betonte Trainer Boris Schommers am Freitag vor dem Auswärtsspiel. Die Franken liegen vor dem 30. Spieltag nur noch drei Punkte hinter dem Tabellen-16. VfB Stuttgart. „Wir sind erstmals wieder in direkter Schlagdistanz zum Relegationsplatz“, konstatierte Schommers, der keine Personalprobleme hat. Linksverteidiger Tim Leibold ist nach einer allergischen Reaktion beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 wieder voll belastbar.

