1. FC Nürnberg will Auswärtssieg in Hannover

Der 1. FC Nürnberg strebt nach einer Serie von drei Unentschieden in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg an. Die Franken wollen das Duell der Bundesliga-Absteiger heute bei Hannover 96 unbedingt für sich entscheiden. Trainer Damir Canadi fordert von seinem Team Mut und Entschlossenheit. Nach einer Verletzungspause steht Asger Sörensen vor dem Comeback in der Abwehr.

Mit einem Sieg könnte sich der FCN wieder in die obere Tabellenhälfte orientieren und den Rückstand auf die Vereine an der Spitze im Rahmen halten. Bei einer Niederlage in Niedersachsen würde der „Club“ dagegen immer näher an die Abstiegszone der 2. Liga rutschen.

