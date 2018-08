1. FC Nürnberg verpflichtet Flügelspieler Misidjan

Der 1. FC Nürnberg hat kurz vor Transferschluss den gesuchten offensiven Flügelspieler verpflichtet. Der Niederländer Virgil Misidjan wechselt vom bulgarischen Fußball-Serienmeister und Europa-League-Teilnehmer Ludogorez Rasgrad zum Bundesliga-Aufsteiger. Der 25-Jährige wurde nach dem bestandenem Medizincheck am Freitag fest verpflichtet und ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar, wie der „Club“ mitteilte.

„Virgil bringt all' die Anforderungen auf den Platz, die wir uns für unseren Kader gewünscht haben“, äußerte Sportvorstand Andreas Bornemann: „Er ist beidfüßig, beweglich, schnell und dribbelstark.“

Mit Rasgrad spielte Misidjan sogar in der Champions League gegen europäische Spitzenmannschaften wie den FC Liverpool, Real Madrid, den FC Arsenal und Paris Saint-Germain. „Ich hatte fünf tolle Jahre in Bulgarien. Doch jetzt glaube ich, dass es an der Zeit ist, eine neue Erfahrung in einer neuen Liga zu sammeln“, äußerte der neue FCN-Profi: „Und ich bin froh, dass ich mit Nürnberg den perfekten Verein dafür gefunden habe.“

Über die Laufzeit des Vertrages und finanzielle Konditionen des Wechsels machten die Franken keine Angaben.

Kader 1. FC Nürnberg

FCN-Spielplan

Bundesliga-Spielplan

Mitteilung zu Misidjan