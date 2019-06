1. FC Nürnberg verliert Test bei Viertligist Bayreuth

Der 1. FC Nürnberg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison seine erste Niederlage erlitten. Nach zwei Siegen nacheinander unterlag der fränkische Erstliga-Absteiger am Samstag mit 1:2 (1:1) beim Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth und zeigte dabei Defizite in der Defensive. Vor 3521 Zuschauern erzielte Törles Knöll (34. Minute) unmittelbar nach dem Rückstand von Chris Wolf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach dem Wechsel bescherte Sven Kopp (72.) den Gastgebern aus Oberfranken den überraschenden Testspielerfolg. Der „Club“ startet am letzten Juli-Wochenende mit einem Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden in die Mission Erstliga-Rückkehr.

