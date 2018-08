1. FC Nürnberg quält sich in zweite Pokalrunde: 2:1 bei Linx

Nur mit großer Mühe hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg eine Pokal-Blamage vermieden und die erste Pflichtaufgabe in der neuen Saison knapp bestanden. Die Franken taten sich am Samstag im DFB-Pokal beim Fußball-Oberligaaufsteiger SV Linx lange Zeit schwer, gewannen dann aber noch glücklich mit 2:1 (1:1) und zogen in die zweite Runde ein.

Vor rund 6000 Zuschauern im Kehler Rheinstadion, wohin die Partie verlegt worden war, traf zweimal Stürmer Mikael Ishak (15. Minute/87.) für den lange Zeit pomadig auftretenden Club, der vor der Pause eine Reihe von Torchancen vergeben hatte. Der lange Zeit tapfer kämpfende südbadische Pokalsieger Linx, für den Stürmer Marc Rubio zwischenzeitlich per Foulelfmeter zum 1:1 ausgeglichen hatte (21.), kann sich mit einer Pokalprämie von 121 000 Euro trösten.

