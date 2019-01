1. FC Nürnberg nimmt Training auf

Mit einem wiedergenesenen Quartett hat Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Nürnberg die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Fußball-Trainer Michael Köllner versammelte am Donnerstag zum Trainingsauftakt im neuen Jahr auch wieder Hanno Behrens, Christian Mathenia, Eduard Löwen und Enrico Valentini um sich. Vor rund 150 Zuschauern arbeiteten Kapitän Behrens (Bauchmuskelzerrung) und Allrounder Löwen (Knie) teils nur dosiert. 27 Feldspieler und drei Torhüter nahmen an der ersten Einheit 2019 teil, an der Kevin Goden wegen muskulärer Probleme fehlte. Am Freitag fliegen die Franken in ein Trainingslager nach Spanien.

