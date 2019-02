1. FC Nürnberg mit Stürmer Ishak in der Startformation

Nach dem langfristigen Ausfall von Adam Zrelak setzt der 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf Stürmer Mikael Ishak in der Startformation. „Mikael hat in den letzten zehn, zwölf Tagen Gas geben und wird am Samstag seine Chance von Beginn an kriegen“, kündigte Trainer Boris Schommers am Donnerstag an. Das Schlusslicht aus Franken ist am Samstag (15.30 Uhr) Gastgeber für den Tabellenvierten RB Leipzig, der das Hinspiel mit 6:0 gewann.

Zrelak hatte sich am Mittwoch im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Die rotgesperrten Matheus Pereira und Torben Rhein fallen ebenfalls aus. Nach ihren Muskelverletzungen sind die Verteidiger Georg Margreitter und Kevin Goden noch kein Thema für einen Einsatz gegen die Sachsen. Möglicherweise gibt Winterzugang Ivo Ilicevic am Wochenende sein Debüt.

Tabelle Bundesliga

Spielplan 1. FC Nürnberg

Kader 1. FC Nürnberg

Alle News 1. FC Nürnberg