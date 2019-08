1. FC Nürnberg kurz vor Verpflichtung von Stürmer Frey

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg steht kurz vor der Verpflichtung des Schweizer Stürmers Michael Frey. Der Bundesliga-Absteiger will den 25-Jährigen vom türkischen Spitzenclub Fenerbahce Istanbul ausleihen. Frey sei gerade zum Medizincheck in Nürnberg, erklärte FCN-Sportvorstand Robert Palikuca bei Sky unmittelbar vor dem Spiel der Franken am Freitag beim SV Sandhausen. Frey mache den Kader von Trainer Damir Canadi variabler, meinte Palikuca. „Er ist ein großer, kantiger, bulliger Spielertyp. So Typen haben wir nicht.“ Zuvor hatte die „Bild“ über den Transfer berichtet.

