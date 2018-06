1. FC Nürnberg holt zweiten Neuzugang: Salli kommt

Der 1. FC Nürnberg hat seinen zweiten Neuzugang für diese Saison verpflichtet. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, kommt der kamerunische Nationalspieler Edgar Salli ablösefrei vom französischen Verein AS Monaco. Der 23 Jahre alte Offensivmann war in der vergangenen Spielzeit an den FC St. Gallen ausgeliehen. Dort erzielte der 26-malige Nationalspieler in 26 Einsätzen acht Treffer und gab vier Vorlagen.

„Er ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar und gibt uns dadurch vorne noch mehr Möglichkeiten“, erklärte FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann. „Er bringt viel Tempo mit und hat in der vergangenen Saison in St. Gallen gezeigt, dass er auch für das eine oder andere Tor gut ist.“ Der erste „Club“-Neuzugang war Tobias Kempe vom SV Darmstadt 98.

