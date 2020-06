1. FC Nürnberg hofft gegen VfB Stuttgart auf die Rettung

Für den 1. FC Nürnberg steht heute (15.30 Uhr) im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga das nächste wichtige Spiel an. Der „Club“ empfängt im heimischen Max-Morlock-Stadion den VfB Stuttgart. Für die beiden letztjährigen Bundesliga-Absteiger geht es dabei jeweils um sehr viel. Nürnberg muss dringend punkten, um in der 2. Liga zu bleiben. Der Tabellenzweite Stuttgart braucht einen Erfolg im Kampf um den Aufstieg. Die Nürnberger, die den Rückenwind des jüngsten 6:0-Sieges in Wiesbaden mitnehmen wollen, haben vor den letzten beiden Partien drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Im Idealfall könnte schon ein Unentschieden die Rettung bedeuten.

Die anderen zwei bayerischen Zweitligisten können entspannt in ihre vorletzten Saisonspiele gehen. Der Tabellenachte Greuther Fürth gastiert beim VfL Bochum. Jahn Regensburg tritt beim FC St. Pauli an.

