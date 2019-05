1. FC Nürnberg gegen Gladbach ohne Ewerton

Der 1. FC Nürnberg muss am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach auf Abwehrspieler Ewerton verzichten. Der brasilianische Innenverteidiger erlitt zuletzt beim 0:2 in Wolfsburg einen Muskelfaserriss an den Adduktoren und kann deshalb am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht auflaufen.

Wie der Verein am Montag mitteilte, ist zudem der Einsatz von Stürmer Matheus Pereira in dem Heimspiel fraglich. Der 23-Jährige laboriert an einer Oberschenkelzerrung. Nürnberg muss als Tabellenvorletzter gegen Gladbach gewinnen und auf einen Punktverlust von Stuttgart gegen Wolfsburg hoffen, um nicht als Absteiger festzustehen.

