1. FC Nürnberg gegen Bayern ohne verletzten Kapitän Behrens

Der 1. FC Nürnberg muss im Auswärtsspiel beim FC Bayern ohne Kapitän Hanno Behrens antreten. Der Mittelfeldakteur fehle dem fränkischen Fußball-Bundesligisten im Freistaat-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Bauchmuskelzerrung. Die Blessur habe sich Behrens beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen zugezogen, berichtete der Club am Mittwoch. Ob der 28-Jährige im Team von Coach Michael Köllner danach länger ausfallen wird, wurde nicht mitgeteilt. Behrens stand bisher in allen 13 Liga-Partien in der FCN-Startelf.

