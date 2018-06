1. FC Nürnberg bezieht Winter-Trainingslager in Belek

- Der 1. FC Nürnberg bezieht im Winter ein Trainingslager in der Türkei. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird Trainer René Weiler seine Mannschaft vom 18. bis 25. Januar in Belek auf den Rest der Saison einstimmen. Dort sind auch Tests geplant am 21. Januar gegen den SV Gröding und zwei Tage später gegen Ujpest Budapest. Seine Vorbereitung nimmt der „Club“ am 4. Januar auf. Weitere Tests planen die Nürnberger am 16. Januar beim Bundesligisten SV Darmstadt 98 und schließlich am 30. Januar gegen die SpVgg Unterhaching. Sein erstes Pflichtspiel 2016 bestreitet der FCN am 6. Februar beim TSV 1860 München.

FCN-Mitteilung