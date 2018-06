1. FC Köln beim FC Augsburg ohne Innenverteidiger Mavraj

- Ohne Innenverteidiger Mergim Mavraj muss Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Spiel beim FC Augsburg antreten. Der Deutsch-Albanier steht Trainer Peter Stöger wegen muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Für ihn wird höchstwahrscheinlich Dominique Heintz aufgeboten. Der offensive Mittelfeldmann Leonardo Bittencourt ist weiter gesperrt.

„Die Jungs sind gut drauf. Wir haben gegen Augsburg eine interessante Aufgabe vor uns“, sagte Stöger am Donnerstag. Der 50 Jahre alte Österreicher will das „Punktepolster nach unten noch vergrößern“. Sein Team hatte bereits am 31. Spieltag mit dem 4:1 gegen Darmstadt 98 den Klassenverbleib gesichert.

