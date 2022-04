„Aprilscherz“ von bayerischer Polizeidienststelle geht gründlich in die Hose

Journalisten und Presseagenturen sind am 1. April traditionell in Habachtstellung, um nicht einer der zahlreich kursierenden "Enten" aufzufliegen. Ein besonders tieffliegendes Exemplar hat die Polizei Vilshofen am Freitag auf Reisen geschickt und damit gleichzeitig den Vogel abgeschossen.

In Zeiten hoher Inzidenzen aufgrund von Corona-Infektionen haben einige Behörden aktuelle Probleme mit Personalausfällen. Und so dürfte man sich auch bei der Deutschen Presseagentur nicht gewundert haben, als aus dem bayerischen Vilshofen ein solcher Personalengpass bei der Polizei mit entsprechenden Folgen via Pressemitteilung an die Öffentlichkeit getragen wurde.

Der Titel der Agenturmeldung lautete

Zu viele Polizisten krank - Inspektion Vilshofen muss schließen

In der Meldung wurde mitgeteilt, dass die Polizeiinspektion "wegen zahlreicher Corona-Fälle voraussichtlich für über einen Monat schließen" müsse. Und zwar "aufgrund einer Vielzahl von Corona-Fällen".

Somit könne "der Dienstbetrieb derzeit nicht mehr aufrechterhalten werden", teilte die Leitung der niederbayerischen Dienststelle mit.

Gesunde beziehungsweise genesene Beamte würden demnach "auf die umliegenden Dienststellen verteilt". Mit dieser Maßnahme könne man auch die Einsätze im Zuständigkeitsgebiet der betroffenen Dienststelle Vilshofen weiter bearbeiten.

Presseagentur muss Meldung zurückziehen

Man hoffe, dass man ab dem 2. Mai wieder "wie gewohnt zur Verfügung zu stehen" werde, hieß es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.

So weit, so schlecht. Bedauerlich für die erkrankten Beamtinnen und Beamten, aber keinesfalls ein Umstand, der in der gegenwärtigen Lage unrealistisch erscheint.

Und doch sah sich die dpa am Freitagmorgen in roter Schrift zu einer sogenannten Zurückziehung der Meldung genötigt. Der Grund lässt am Humorverständnis des für die Meldung zuständigen Polizeibeamten zweifeln.

Bitte verwenden Sie die Meldung nicht, beeilte sich die dpa ihre Kunden zu informieren. Denn: "Es handelt sich um einen Aprilscherz." Dies hatte ein Sprecher der Polizeiinspektion Vilshofen dem "Straubinger Tagblatt" bestätigt.

Es dürfte das Geheimnis des Verantwortlichen sein, wo angesichts von Corona-Ausfällen in Behörden bei diesem verunfallten Aprilscherz eine Pointe versteckt gewesen sein soll.